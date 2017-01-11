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ترامب يلوم الاستخبارات الأميركية على ملف روسيا "الملفق"... والبيت الابيض يرد

publishing date: 11/01/2017 12:28:06
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ترامب يلوم الاستخبارات الأميركية على ملف روسيا &quot;الملفق&quot;... والبيت الابيض يرد
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اتهم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب وكالات الاستخبارات الاميركية بتسهيل تسريب الملف الروسي، معتبرا ذلك امرا "مخزيا".

وقال ترامب في أول مؤتمر صحافي بعد فوزه بالانتخابات، متطرقا الى ما كشفته وسائل الاعلام عن وجود معلومات استخباراتية تتحدث عن ملفات روسية تشكل خطرا عليه، "اعتقد انه امر مخز، مخز، ان تسمح وكالات الاستخبارات بنشر معلومات تبين انها مغلوطة وزائفة".
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وأشار ترامب الى ان معلومات الاستخبارات التي تشير الى وجود ملفات روسية ضده هي "امر اختلقه" خصومه.
اكد دونالد ترامب الاربعاء انه تخلى عن ادارة امبراطوريته العقارية لابنيه اريك ودونالد جونيور طوال ولايته الرئاسية، واعدا بان يتيح ذلك تجنب تضارب المصالح مع مسؤولياته في البيت الابيض.
واعلن ان المكلفين الاميركيين سيمولون بناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكن مكسيكو ستسدد لاحقا هذه الكلفة.
في المقابل، اعتبر المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست ء ان انتقادات ترامب لاجهزة الاستخبارات الاميركية "غير حكيمة الى حد بعيد".
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