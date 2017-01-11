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بالفيديو: صورة رجل عار تُبث عن طريق الخطأ مباشرة على الهواء

publishing date: 11/01/2017 12:26:19
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بالفيديو: صورة رجل عار تُبث عن طريق الخطأ مباشرة على الهواء
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احمرّ مقدمو برنامج صباحي في الأرجنتين خجلًا عندما بُثت صورة لرجل عار عن طريق الخطأ مباشرة على الهواء.
 
وفي التفاصيل، طلب المقدمون من المشاهدين إرسال صور لهم من عيد الغطاس لتعرض ضمن إحدى فقرات البرنامج.
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وأثناء عرض الصور، مرّت صورة لرجل عار بالكامل ما فاجأ مقدمو البرنامج وأحرجهم، غير أنّهم لم يعلّقوا على الموضوع ولم يعطوه أهميّة، بل تابعوا تقديم البرنامج بشكل عادي.

أما صورة الرجل فانتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
 
 
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