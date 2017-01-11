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أمن وقضاء
منذ 14 ساعة
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توقيف احد اكبر مهربي الاشخاص عبر الحدود

publishing date: 11/01/2017 12:55:26
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توقيف احد اكبر مهربي الاشخاص عبر الحدود
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اوقف مكتب أمن الدولة في الهرمل أحد اكبر مهربي الاشخاص عبر الحدود اللبنانية- السورية وهو سوري الجنسية.
 
 
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