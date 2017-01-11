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منذ 14 ساعة
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في الشوارع اللبنانية.... أطفال قست عليهم ظروف الحياة

publishing date: 11/01/2017 12:59:06
episodes
المؤلف:
صبحية نجار
صبحية نجار
@Sobhiyanajjar
مراسلة اخبارية
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بويجي متسول هي المهنة التي امتهنها محمد ابن الحادية عشر سنة والذي يتنقل في شوارع بيروت لتلميع أحذية المارة علهم يلمعون غليليه برزقة ألف أو الفين....
 
 
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