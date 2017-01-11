ميروبا يحقق فوزاً مهماً على حساب التضامن

حقّق ميروبا فوزاً رائعاً ومجنوناً على حساب التضامن الزوق في دربي كسرواني بنتيجة 104-101 على ملعب الاخير في الزوق ضمن المرحلة الثامنة لبطولة لبنان لكرة السلة .
وكان الاميركي إيمانويل جونز افضل مسجّل لميروبا بـ 28 نقطة مع 8 متابعات واضاف اليه مواطنيه روبرت أبشو 26 نقطة مع 10 متابعات وإيزيا أومبيغ 22 نقطة و7 تمريرات حاسمة وكوستي قدسي 16 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.
فيما سجّل للتضامن إيرفين موريس 30 نقطة مع 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة وموريس كيمب 23 نقطة وجاد خليل 12.
التضامن تلقى خسارته الرابعة مقابل 4 إنتصارات، فيما اصبح في رصيد ميروبا 3 إنتصارات و5 هزائم.
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