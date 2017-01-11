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منذ 14 ساعة
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هل تعود المياه إلى منازل الدمشقيين؟

publishing date: 11/01/2017 13:13:29
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يصطفون بالعشرات لملء زجاجات المياه بعد انقطاع دام ثلاثة أسابيع....إمدادات نبع وادي بردى التي توقفت في أواخر الشهر الماضي نتيجة تعرّضها للقصف، جعلت أكثر من سبعين في المئة من سكان دمشق والمناطق المحيطة بها يعانون من شح في المياه، وكان الحل أمام كثر شراء الماء بضعف السعر العادي من الباعة غير الشرعيين... 
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