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منذ 14 ساعة
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لاجئون يتصارعون مع طبيعة شرق اليونان

publishing date: 11/01/2017 13:15:37
episodes
المؤلف:
ديما صادق
ديما صادق
@DimaSadek
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النازحون السوريون يتصارعون مع طبيعة شرق اليونان . تقطعت بهم السبل هنا...وهم في طريقهم الى غرب أوروبا. هنا كل شيء يبدو متجمدا مع الطبيعة , حتى الوقت ....
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