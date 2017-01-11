آخر الأخبار منذ 13 ساعة المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح بعد فتح الـ"أل بي سي آي" ملف طيور النورس قرب المطار، ماذا في خفايا الموضوع وماذا حصل مع طائرتين؟... كل التفاصيل في النشرة المسائية publishing date: 11/01/2017 13:16:33