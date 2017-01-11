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اقتصاد
منذ 13 ساعة
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فرص للقطاع المصرفي اللبناني في العراق

publishing date: 11/01/2017 13:24:42
episodes
المؤلف:
ليا فيّاض
ليا فيّاض
@LeaFayad
حائزة على ماجستير في ادارة الاعمال من الجامعة اللبنانية الاميركية -مراسلة ومقدمة الفقرة الاقتصادية في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال
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