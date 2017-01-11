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منذ 12 ساعة
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أول حكم مؤبد في ملف عبرا ... فماذا عن الاسير؟

publishing date: 11/01/2017 15:03:00
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المؤلف:
مارون ناصيف
مارون ناصيف
@maroun_nassif
مارون ناصيف - مراسل إخباري منذ تشرين الأول 2008، وكاتب مقالات صحافية منذ عام 2004. حائز على إجازة في العلوم السياسية والإدارية وإجازة في التاريخ من الجامعة اللبنانية.
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أخيراً وبعد ثلاث سنوات ونيف من المماطلة والتأجيل القضائي، صدر الحكم الجدي الأول في ملف أحداث عبرا التي سقط ضحيتها عشرون شهيداً بين ضابط وعسكري حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة لمروان رضوان أبو ظهر أحد مناصري أحمد الأسير، أصدرته المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله بعدما تبين لها أن أبو ظهر المنتمي الى مجموعة إرهابية مسلحة، كان من بين مطلقي النار على حاجز الجيش اللبناني في عبرا، الأمر الذي كان بمثابة الشرارة الأولى للمعركة بين الأسير والجيش، في حزيران من العام 2013.

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