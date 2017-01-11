اتّصل بالشخص الخطأ فكان مصيره السجن... اليكم التفاصيل

هذا الرجل حظه سيئ للغاية!

كان رجل من ولاية لويزيانا الأميركيّة يقوم بالترتيبات النهائية لإتمام صفقة بيع مخدرّات، لكنّه بعث الرسالة عن طريق الخطأ لنائب الشريف.

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فأجابه الشريف برسالة كتب فيها "حسنًا"، ثم أبلغ شعبة المخدرّات، طالبًا منها التحرّك.

وحضر المشتبه به إلى المكان المقرر وبحوذته مخدر الكريستال ميث بالإضافة إلى مسدسين. فألقي القبض عليه فورًا بتهمة امتلاك هذا النوع من الممنوعات ومقاومة أحد الضباط.