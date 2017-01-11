بالصورة: راكب يجبر طائرة الـMEA على الهبوط في اسطنبول ...وهذه هي التفاصيل

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هبطت طائرة تابعة لطيران الشرق الاوسط كانت متجهة من بيروت الى لندن، في مطار اسطنبول بشكل طارئ مساء اليوم بعد تضارب بالايدي حصل على متنها.وفي التفاصيل فان احد الركاب ويدعى ز.أ.ش تشاجر مع مضيفة على الطائرة ثم اعتدى عليها بالضرب فاستنفر احد الركاب للدفاع عنها وحصل تضارب بين الراكبين.وفيما تم القاء القبض على مفتعل الاشكال من قبل قوات الامن التركية، عادت الطائرة واستأنفت رحلتها الى لندن.وبحسب المعلومات فان مفتعل الاشكال طالب الشرطة بمعاملته على أنه مواطن بريطاني وذلك لانه يحمل الجنسيتين اللبنانية والبريطانية.