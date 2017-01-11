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قرار بمنع ادخال النفايات الى مطمر الكوستابرافا

publishing date: 11/01/2017 13:57:41
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قرار بمنع ادخال النفايات الى مطمر الكوستابرافا
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أصدر قاضي الامور المستعجلة قراراً بمنع ادخال النفايات موقتاً الى مطمر الكوستابرافا الى حين تقديم الوزارات المعنية أجوبة وحلول لملف المطمر.
 
 
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