شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
رياضة
منذ 13 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

مونديال الـ"48 منتخبا" وحظوظ لبنان في التاهّل

publishing date: 11/01/2017 14:16:19
episodes
المؤلف:
د.الياس الحلو
د.الياس الحلو
@Elias_Helou
دكتوراه في الانسانيات والعلوم الاجتماعية – الفنون المرئية وفنون الأداء - جامعة الروح القدس - الكسليك
معدّ ومذيع النشرة الرياضية في المؤسّسة اللبنانيّة للارسال انترناسيونال
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
مع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم لكرة القدم من 32 الى 48 ابتداء من عام 2026، كيف سيصبح المونديال؟ وما هي حظوظ المنتخب اللبناني  في التأهّل؟ 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact