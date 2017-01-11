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قيادة الجيش نعت الرقيب أول وسيم الحاج

publishing date: 11/01/2017 16:16:25
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قيادة الجيش نعت الرقيب أول وسيم الحاج
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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، الرقيب أول وسيم نمر الحاج، الذي استشهد بتاريخ اليوم على أثر حادث سير أثناء قيامه بتنفيذ مهمة عسكرية على طريق المصيلح - النبطية.

وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 1/8/1985 - رميش - بنت جبيل.
- تطوع في الجيش بتاريخ 8/1/2005. 
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
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- الوضع العائلي: عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 12/1/2017 الساعة 10,00 من مستشفى الراعي - صيدا إلى صالون كنيسة سيدة الخلاص - مرجعيون، حيث يقام المأتم الساعة 15,00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة الخلاص - مرجعيون، وبتاريخ 13/1/2017 اعتبارا من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة، وبتاريخ 14/1/2017 اعتبارا من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 15,00 في كنيسة التجلي - رميش، وبتاريخ 15/1/2017، اعتبارا من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في كنيسة مار نهرا - فرن الشباك. 
 
 
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