بالفيديو... حمامة تحرج استاذا أثناء القاء كلمته

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في مشهد طريف تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، فقد حطت حمامة على رأس أستاذ أثناء القاء كلمته في حفل تقاعده في جازان جنوب غربي المملكة فما كان منه الا ان حرك يده باتجاهها لدفعها الى الطيران.وقد أثارت الحادثة موجة من الضحك بين الحاضرين.