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عون ابرق الى رئيس دولة الامارات معزيا بالضحايا في افغانستان

publishing date: 11/01/2017 17:23:26
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عون ابرق الى رئيس دولة الامارات معزيا بالضحايا في افغانستان
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أبرق الرئيس عون الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معزيا بسقوط قتلى اماراتيين في الانفجار الذي وقع في افغانستان وادى الى جرح السفير الاماراتي هناك. 
 
 
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