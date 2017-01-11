عون التقى الجالية اللبنانية في قطر: نعمل على وضع مخططات اقتصادية متكاملة

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "تماسك اللبنانيين مع بعضهم البعض، حقق امنا واستقرارا وبداية لحكم جديد، فكان انتخاب رئيس الجمهورية، وكان تأليف الحكومة وبداية سريعة في اخذ القرارات مع افضلية مطلقة لبناء لبنان".وأشار الرئيس عون الى "اننا نعمل على وضع مخططات اقتصادية متكاملة ونطور جميع المشاريع الانمائية، وسيكون لنا هذه المرة وقريبا جدا، الكهرباء والماء وطرق المواصلات"، وامل انه في "المرة المقبلة التي يزور فيها ابناء الجالية اللبنانية في قطر لبنان، ان يشعروا بالتغيير الصحيح".كلام الرئيس عون جاء خلال حفل استقبال اقامه على شرفه امساء اليوم السفير اللبناني لدى قطر حسن نجم، ودعا اليه ابناء الجالية اللبنانية، وذلك في قاعة "المجالس" في فندق شراتون - الدوحة. وكان اعضاء الوفد الرسمي من الوزراء والوزير السابق الياس بو صعب، وصلوا الى القاعة قبيل وصول الرئيس عون وشاركوا في الاحتفال مع ابناء الجالية.