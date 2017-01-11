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حريق أسلاك كهربائية في الزلقا

publishing date: 11/01/2017 18:12:25
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حريق أسلاك كهربائية في الزلقا
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عملت عناصر من الدفاع المدني عند الساعة على اخماد حريق شب في اسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية في الزلقا.
 
 
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