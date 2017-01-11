مايكروسوفت تتفق مع هيئة اتحادية سويسرية على تعديلات لويندوز 10

الإعلان

أعلنت المفوضية الاتحادية السويسرية لحماية البيانات والمعلومات أن رئيسها لن يقيم دعوى قضائية ضد شركة مايكروسوفت بعد أن وافقت الشركة الأمريكية على تبني توصيات لتحسين شفافية معالجة البيانات في نظام التشغيل ويندوز 10.وأشارت المفوضية الى أنها أكملت تحقيقا في أمر نظام التشغيل بدأ في 2015 وإنه كشف ثغرات في حماية البيانات بموجب القانون السويسري.وأضافت في بيان "كشفت تحقيقات المفوضية أن معالجة البيانات فيما يتصل بويندوز 10 لا تتوافق في كل جوانبها مع قانون حماية البيانات."