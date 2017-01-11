لبنان لم يقم بعمل يضر المصلحة العربية... عون: لستُ مع أي سلاح يستخدم بالداخل

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن لبنان لم يقم بأي عمل يضر بمصلحة عربية، خاصة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن السعودية هي أول دولة توجه له الدعوة لزيارتها بعد انتخابه رئيساً. وفي حديث لـ""، الذي سيبث اليوم عند الساعة السادسة بتوقيت لبنان، أشار عون إلى أنه بعد زيارته الرياض عادت العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي، قائلاً "نحن نريد أن تكون العلاقات كما كانت سابقا".