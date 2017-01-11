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لبنان لم يقم بعمل يضر المصلحة العربية... عون: لستُ مع أي سلاح يستخدم بالداخل

publishing date: 11/01/2017 23:25:02
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لبنان لم يقم بعمل يضر المصلحة العربية... عون: لستُ مع أي سلاح يستخدم بالداخل
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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن لبنان لم يقم بأي عمل يضر بمصلحة عربية، خاصة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن السعودية هي أول دولة توجه له الدعوة لزيارتها بعد انتخابه رئيساً. وفي حديث لـ"العربية"، الذي سيبث اليوم عند الساعة السادسة بتوقيت لبنان، أشار عون إلى أنه بعد زيارته الرياض عادت العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي، قائلاً "نحن نريد أن تكون العلاقات كما كانت سابقا".
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وشدد الرئيس عون على أنه ليس مع "أي سلاح يستخدم في الداخل"، مؤكدا على أهمية زيادة قدرة الجيش على القتال، عبر تجهيزه بأسلحة حديثة، وضرورة تبادل المعلومات الأمنية مع الدول الصديقة، في سبيل مكافحة الإرهاب وتعزيز قوة المؤسسة العسكرية الرسمية.
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