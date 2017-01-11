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جعجع: سنخوض الانتخابات مع الاشتراكي والمستقبل والتيار

publishing date: 11/01/2017 23:39:34
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جعجع: سنخوض الانتخابات مع الاشتراكي والمستقبل والتيار
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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، أن هناك نية فعلية لإنجاز قانون الانتخاب قبل نهاية الشهر الجاري بتوافق الجميع "ونحن نضع كل جهدنا لإنجازه". 
وكرر جعجع في حديث لصحيفة "الاخبار" تمسكه بـ "احترام الخصوصية الدرزية، حتى لا يعاني أي مكون ما عاناه المسيحيون خلال 25 سنة". واشار الى ان المشروعين الأكثر تقدماً هما المختلط والتصويت المحدود، من دون أن ينفي البحث في كل الصيغ الأخرى. 
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لكنه، في الوقت نفسه، رفض نهائياً قانون الستين، والتمديد للمجلس النيابي لأكثر من شهرين أو ثلاثة في حال إنجاز قانون الانتخابات وتحديد موعد إجرائها. وكشف عن توجه لخوض الانتخابات مع المستقبل والاشتراكي والتيار الوطني الحر وفق "إعلانات نوايا". 
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