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السيّد: زيارة عون الى السعودية طبيعية وعادية

publishing date: 11/01/2017 23:40:50
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السيّد: زيارة عون الى السعودية طبيعية وعادية
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أكّد رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيّد ابراهيم امين السيّد أنّ زيارة رئيس الجمهورية الى السعودية، هي زيارة طبيعية وعادية لأنّ لبنان ضمن جامعة الدول العربية، معتقدا أنّه ستكون له زيارات الى دول عربية وغير عربية.
 
وحول المساعدات العسكرية السعودية الى لبنان، قال السيد "لقد لاحظنا بعض المواقف بشأن تجهيز الجيش اللبناني من قبَل السعودية، وهناك تفاهُم مع فرنسا بهذا الشأن، إلا انّ تراجُع السعودية جاء لأسباب سياسية"، مؤكداً ضرورة تجهيز الجيش اللبناني بالسلاح لمواجهة التكفيريين، ومعرباً عن املِه تنفيذَ هذا الامر من قبَل السعودية او غيرِها من الدول.
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