شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
صحف اليوم
منذ 3 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

حواجز إيرانية في الضاحية... تفتّش عناصر حزب الله!

publishing date: 11/01/2017 23:50:52
episodes
حواجز إيرانية في الضاحية... تفتّش عناصر حزب الله!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أفادت صحيفة "الاخبار" أن موقع "روتير نت" العبري، نشر الاربعاء ، خبرا عن حزب الله والضاحية الجنوبية وقوات الحرس الثوري الإيراني. بحسب الموقع الذي نقل عن "مصادر لبنانية": "تسود الضاحية الجنوبية، أي معقل حزب الله، حال تأهب عالية جداً منذ أيام". 
الإعلان

التأهب يرتبط بإنذار عن مخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل الضاحية. لكن المصادر لم تعط للموقع، بحسب تأكيده، تفاصيل إضافية عن طابع العملية والجهة التي تنوي تنفيذها.

وعلى نحو استثنائي، يتابع الموقع العبري، نشرت قوات أمنية إيرانية على مداخل الضاحية حواجز قامت بعمليات تفتيش دقيقة للمركبات التي تريد الدخول الى الضاحية الجنوبية، بما يشمل سكان الضاحية، بل وأيضاً عناصر حزب الله.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact