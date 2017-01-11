حواجز إيرانية في الضاحية... تفتّش عناصر حزب الله!

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أفادت صحيفةأن موقع "روتير نت" العبري، نشر الاربعاء ، خبرا عن حزب الله والضاحية الجنوبية وقوات الحرس الثوري الإيراني. بحسب الموقع الذي نقل عن "مصادر لبنانية": "تسود الضاحية الجنوبية، أي معقل حزب الله، حال تأهب عالية جداً منذ أيام".التأهب يرتبط بإنذار عن مخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل الضاحية. لكن المصادر لم تعط للموقع، بحسب تأكيده، تفاصيل إضافية عن طابع العملية والجهة التي تنوي تنفيذها.وعلى نحو استثنائي، يتابع الموقع العبري، نشرت قوات أمنية إيرانية على مداخل الضاحية حواجز قامت بعمليات تفتيش دقيقة للمركبات التي تريد الدخول الى الضاحية الجنوبية، بما يشمل سكان الضاحية، بل وأيضاً عناصر حزب الله.