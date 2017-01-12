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بعدما أُطلقت الرصاصة... لغز حول رحيل إبنة القاع والتحقيقات تطال شقيقها

publishing date: 12/01/2017 00:18:18
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بعدما أُطلقت الرصاصة... لغز حول رحيل إبنة القاع والتحقيقات تطال شقيقها
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لم يكن ليل الثلثاء عادياً لأهالي الدكوانة، فصراخٌ علا قرابة الساعة الحادية عشرة، كان كفيلاً بقطع ليلة جميع السكان الروتينية، صراخ والدة دخلت المنزل لترى جثة ابنتها مضرّجة بالدماء، وهرولة والد حمل جثة ابنته وطار بها نحو المستشفى علّ معجزةً ما تحلّ على العائلة وتزيح عنها هذه الكأس المرّة، فقُدِّمت لها الإنعاشات اللازمة، إلّا أنّ نحو ساعة كانت مرّت على الجريمة، ونانسي نصر القاعيّة إبنة الـ20 عاماً، كانت قد فارقت الحياة.
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الرصاصة التي أُطلقت من مسدس عيار 9 ملم كانت قريبة جداً من جسد نانسي واخترقت صدرها ثمّ خرجت من قفصها الصدري، بحسب قول مقرّبين منها، والطبيب الشرعي وضع فرضيات عدة، منها الإنتحار، أو حصول خطأ ما في السلاح أدّى الى رصاصة طائشة، مستبعداً فرضية القتل التي عمد البعض الى نشرها على أنها جريمة انتقام من أحد أفراد العائلة.
 
وتفيد مصادر مطّلعة على التحقيقات بأنّ أخاها الموقوف وهو عنصر في فرع المعلومات، غيّر إفادته مراراً، كما تكشف معلومات التحقيق الأولي لـ"الجمهورية" أنّ بصماته كانت على المسدس لكنه لم يعترف بشيء، علماً أنّ احتمال انطلاق الرصاصة من المسدس أثناء تنظيفه واردة وليس القتل عمداً، لكنّ كلّ المعطيات سيكشفها خبير المتفجرات اليوم بعدما ينتهي من التحليل على الرصاصة.

*** لقراءة التحقيق كاملا، إضغط هنا
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