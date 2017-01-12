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هذا هو صاحب التقرير المثير للجدل حول ترامب...

publishing date: 12/01/2017 00:24:07
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هذا هو صاحب التقرير المثير للجدل حول ترامب...
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان عميلا سابقا في الإستخبارات البريطانية يعمل حاليا مديرا لمركز استشارات هو مصدر التقرير المثير للجدل الذي نشر الثلاثاء بشأن وجود علاقات سرية بين الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب وروسيا.
 
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وهذا التقرير الذي يتضمن معلومات كثيرة لم يتم التحقق من صحتها وبينها امتلاك الاستخبارات الروسية وثائق ومعلومات محرجة لترامب ويمكن استخدامها ضده لابتزازه ("كومبرومات") ولا سيما اشرطة فيديو ذات مضمون جنسي لرجل الأعمال مع مومسات في موسكو، نشره موقع "بازفيد" الثلاثاء.
 
واكدت "وول ستريت جورنال" ان التقرير الواقع في 35 صفحة والذي اكد ترامب انه "ملفق بالكامل" اعده كريستوفر ستيل، العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطانية "ام آي 6" والذي يعمل حاليا مديرا لمؤسسة الاستشارات اللندنية "اوربيس بزنس انتليجنس" التي توظف عملاء استخبارات سابقين.
 
وبحسب الصحيفة النيويوركية فان كريستوفر ستيل (52 عاما) عمل لسنوات عديدة في موسكو لحساب جهاز "ام آي 6" ويحظى بسمعة مرموقة في عالم الاستخبارات.
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