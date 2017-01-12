واشنطن تنشر راداراً وسط تزايد التهديدات الكورية

اعلن مسؤول عسكري أميركي إن رادارا عسكريا بحريا أميركيا ذا تكنولوجيا عالية غادر هاواي لمراقبة أي تجارب يحتمل أن تجريها كوريا الشمالية على صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اشار في وقت سابق الى إن بلاده التي تتمتع بقدرات نووية على وشك إجراء تجربة على صاروخ باليستي عابر للقارات.

الإعلان

والرادار له القدرة على تتبع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ويميز بين الصواريخ المعادية وتلك التي لا تشكل أي تهديد.