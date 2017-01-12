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واشنطن تنشر راداراً وسط تزايد التهديدات الكورية

publishing date: 12/01/2017 00:27:32
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واشنطن تنشر راداراً وسط تزايد التهديدات الكورية
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اعلن مسؤول عسكري أميركي إن رادارا عسكريا بحريا أميركيا ذا تكنولوجيا عالية غادر هاواي لمراقبة أي تجارب يحتمل أن تجريها كوريا الشمالية على صواريخ باليستية عابرة للقارات.
 
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اشار في وقت سابق الى إن بلاده التي تتمتع بقدرات نووية على وشك إجراء تجربة على صاروخ باليستي عابر للقارات.
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والرادار له القدرة على تتبع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ويميز بين الصواريخ المعادية وتلك التي لا تشكل أي تهديد. 
 
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء إنها أضافت سبعة مسؤولين كبار من كوريا الشمالية بينهم شقيقة كيم جونج أون إلى قائمتها للعقوبات.
 
وأشارت الوزارة في بيان الى أن مكتبها لمراقبة الأصول الأجنبية أضاف ستة رجال وامرأة وجميعهم مسؤولون في الحكومة أو في حزب العمال الكوريين إلى جانب وزارة العمل ولجنة التخطيط الحكومية لقائمة العقوبات.
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