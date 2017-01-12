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الصين تعتقل 720 شخصا... في حملة ضد التلوث

publishing date: 12/01/2017 00:29:49
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الصين تعتقل 720 شخصا... في حملة ضد التلوث
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ذكرت وسائل إعلام محلية الخميس أن الصين اعتقلت 720 شخصا وفرضت بكين غرامات بقيمة 21.8 مليون دولار على خلفية انتهاكات لقوانين حماية البيئة في 2016.
 
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن معلومات تم الكشف عنها في مؤتمر للعمل البيئي أنه جرى اعتقال 720 شخصا في 2016 بسبب إلحاق أضرار بالبيئة.
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وأضافت الوكالة أن بكين رفضت 11 مشروعا بقيمة 97 مليار يوان (14 مليار دولار) بسبب مخاوف تتعلق بالبيئة العام الماضي.
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