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الولايات المتحدة ستواصل الإلتزام بسياسة حظر الإنتشار النووي

publishing date: 12/01/2017 00:31:10
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الولايات المتحدة ستواصل الإلتزام بسياسة حظر الإنتشار النووي
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أكد وزير الخارجية الاميركي المقبل ريكس تيلرسون خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتثبيته في منصبه الجديد ان الولايات المتحدة ستواصل الالتزام بسياسة حظر الانتشار النووي، في تعارض مع موقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
 
وقال المدير العام السابق لمجموعة اكسون موبيل النفطية العملاقة امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ "اعتقد ان احد الادوار الاساسية التي يتعين على وزارة الخارجية القيام بها مع مجلس الامن القومي (في البيت الابيض) هو مواصلة حظر الانتشار النووي".
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وكان ترامب قال خلال حملته الانتخابية انه لا يستبعد امكانية ان يحصل حلفاء الولايات المتحدة في آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية على السلاح الذري للدفاع عن انفسهم في مواجهة كوريا الشمالية، والامر عينه بالنسبة الى السعودية.
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