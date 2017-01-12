بريطانيا ترسل وزير خارجيتها لدعم محادثات السلام القبرصية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية إن وزير الخارجية بوريس جونسون سيشارك في مفاوضات تقودها قبرص في جنيف الخميس بهدف إنهاء انقسام الجزيرة المستمر منذ عقود.



وللمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات يعتزم القبارصة اليونانيون والأتراك تقديم خرائط للأمم المتحدة تفصّل مقترحاتهم بشأن الحدود الإقليمية بين الدول التي يضمها اتحاد من منطقتين.

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