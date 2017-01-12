أسرار الصحف 12-01-2017

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النهارحماوة سنّية...تخوّف متابع للساحة السنّية من أن تشهد حماوة كبيرة قبيل الانتخابات النيابية في أكثر من منطقة مع ازدياد التوترات.لقاء مستقل...يدرس وزير سابق مع مجموعة من المستقلين إمكان قيام لقاء سياسي جديد يعبر عن معارضة التسويات القائمة حالياً ويؤسس لحالة جديدة قبيل الانتخابات.الستين يتقدم...يؤكد مستشار مرجع سياسي أن حظوظ النسبية بدأت تتراجع لمصلحة قانون الستين وأن أحداً لا يجرؤ على التصريح عن الأمر.صمت يساري...لوحظ أن حزباً يسارياً التزم الصمت حيال ما يجري في كفررمان رغم أن الذين يطالهم المنع من أعضائه.المستقبلإن حزباً ممانعاً أبلغ أكثر من كتلة نيابية استعداده للموافقة على أي قانون للانتخاب بما في ذلك إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.اللواءيلمس متابعون لتحرّك السلطات لمعالجة أزمة الصحافة الورقية بحسن النيّات، والتخبّط الذي لم يؤدِّ إلى أية نتيجة إيجابية.يُبدي موظفون كبار اطمئنانهم إلى وضعهم الوظيفي، نظراً لصعوبة إحداث تعديلات، على غرار ما كان يجري قبل الطائف.يجزم قطب نيابي فقدان الإمكانية بالكامل من إجراء الانتخابات على أساس قانون انتخابي جديد!!الجمهوريةطلبت ممثلة مرجعية دولية من السلطات اللبنانية القيام بإنفتاح كبير على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة لأنه يكنّ محبة خاصة للبنان.أكد مرجع روحي أنه لن يتدخّل حالياً في نقاشات قانون الإنتخاب لكي ينكشف الخيط الأبيض من الأسود.أجرى رئيس حزب إتصالاً بمرجع سياسي موضحاً بعض المواقف الصادرة عنه حيال مسألة حساسة، ومؤكداً أنه ليس المقصود بالإنتقادات التي أطلقها.البناءأكدت أوساط متابعة أنّ قطباً سياسياً وازناً يعاني هواجس حقيقية من خسارة زعامة عائلته وتأثيرها التاريخي في السياسة اللبنانية وأحياناً أبعد من اللبنانية، ولذلك هو دائماً يبحث عن حليف قوي يسند موقعه، أو يعلن استعداده للمحاربة بشراسة من أجل الإبقاء على قانون الستين في الانتخابات النيابية المقبلة باعتباره القانون الذي وفّر له مقاعد نيابية وازنة ودوراً فاعلاً ضمن الموزاييك السياسي اللبناني.