رئيس المكسيك: "حتما لن ندفع ثمن الجدار" الذي يريد ترامب بناءه

أكد الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو ان بلاده "حتما لن تدفع ثمن الجدار" الذي يعتزم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بناءه على الحدود بين البلدين، مشددا في الوقت نفسه رغبته في "علاقة جيدة" مع الولايات المتحدة.

وقال نييتو في اجتماع في القصر الجمهوري ضم سفراء بلاده في العالم "واضح ان هناك بعض الخلافات مع الحكومة الاميركية المقبلة مثل مسألة الجدار الذي حتما لن تدفع المكسيك ثمنه".

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وقبيل ساعات من تصريح الرئيس المكسيكي جدد الرئيس الاميركي المنتخب التأكيد على انه سيبني الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية وسائر عمليات التهريب نحو بلاده، مؤكدا ايضا ان حكومة المكسيك ستسدد كلفة هذا المشروع إما فورا او لاحقا وهذا هو الارجح، اي ان دافع الضرائب الاميركي سيدفع ثمن الجدار ومكسيكو ستسدده لاحقا.