شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
أخبار دولية
منذ ساعتين
 مشاركة
 مشاركة

رئيس المكسيك: "حتما لن ندفع ثمن الجدار" الذي يريد ترامب بناءه

publishing date: 12/01/2017 00:41:40
episodes
رئيس المكسيك: &quot;حتما لن ندفع ثمن الجدار&quot; الذي يريد ترامب بناءه
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أكد الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو ان بلاده "حتما لن تدفع ثمن الجدار" الذي يعتزم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب بناءه على الحدود بين البلدين، مشددا في الوقت نفسه رغبته في "علاقة جيدة" مع الولايات المتحدة.
 
وقال نييتو في اجتماع في القصر الجمهوري ضم سفراء بلاده في العالم "واضح ان هناك بعض الخلافات مع الحكومة الاميركية المقبلة مثل مسألة الجدار الذي حتما لن تدفع المكسيك ثمنه".
الإعلان

 
وقبيل ساعات من تصريح الرئيس المكسيكي جدد الرئيس الاميركي المنتخب التأكيد على انه سيبني الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية وسائر عمليات التهريب نحو بلاده، مؤكدا ايضا ان حكومة المكسيك ستسدد كلفة هذا المشروع إما فورا او لاحقا وهذا هو الارجح، اي ان دافع الضرائب الاميركي سيدفع ثمن الجدار ومكسيكو ستسدده لاحقا.
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact