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المحكمة العليا في فنزويلا تبطل كل قرارات البرلمان

publishing date: 12/01/2017 02:11:22
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المحكمة العليا في فنزويلا تبطل كل قرارات البرلمان
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أعلنت محكمة العدل العليا في فنزويلا أن جميع قرارات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة "باطلة" معتبرة أنه وضع نفسه في خانة "رفض السلطة".
وجاء في بيان صادر عن المحكمة العليا أنه "مع تولي الجمعية الوطنية مهامها للدورة الجديدة في 5 كانون الثاني وتعيين فريق حاكم جديد على رأسها، فإن السلطة التشريعية وضعت نفسها في خانة رفض السلطة، وكل القرارات التي اتخذتها منذ لك الحين هي بالتالي باطلة".
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