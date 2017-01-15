أضيفوا هذا النوع من التوابل الى الأطباق... وستخسرون الوزن بسهولة!

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من المعروف أن عملية تسريع الأيض هي الوسيلة الأكثر فعالية لانقاص الوزن.وهناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في هذه العملية من دون توقف المرء عن تناول الأطعمة التي يحب، لأن التوابل تلعب دوراً كبيراً في خسارة الوزن.يقوم عدد كبير من الناس بتجويع أنفسهم عن قصد عن طريق البقاء لوقت طويل من دون تناول الطعام بغية إنقاص بعض الكيلوغرامات، ولكن هذه الطريقة هي الأسوأ على الإطلاق.إن زيادة أنواع التوابل الملائمة للأطعمة قد يكون حلاً بسيطاً لإذابة الدهون.قامت جامعة العلوم الطبية في ايران في الآونة الأخيرة بدراسة على مجموعتين من 44 امرأة تعانين من زيادة الوزن. وقد اتبعت المجموعتان نظاماً غذائياً محدداً لمدة 3 أشهر، ركيزته الأساسية استهلاك 500 سعرة حرارية فقط أو أقل في اليوم.وقد تناولت المجموعة الأولى مسحوق الكمون مع 140 مللتراً من اللبن، في حين أن المجموعة الثانية تناولت اللبن فقط. وأظهرت النتائج بعد 3 أشهر أن المجموعة الأولى التي تناولت اللبن مع الكمون فقدت 14 كيلوغراماً. كما خسرت أيضاً هذه الأخيرة نسبة 14.64 في المئة من الدهون، في حين أن المجموعة الثانية التي تناولت اللبن فقدت فقط نسبة 4.91 في المئة من الدهون.ويذكر أن الكمون يحتوي على فيتوسترولس، وهو مركب كيميائي يقلل نسبة الكولسترول في الجسم.إذاً، كل ما عليكم فعله هو إضافة الكمون الى الأطباق بشكل يومي لأنه سيعطيها طعماً لذيذاً وسيساعدكم على خسارة الوزن.