أسرار الماكياج لعيون جذّابة

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اليكم التفاصيل...
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إليكم الصور
تحلم جميع النساء بالحصول على عيون جذابة طوال الوقت، لذلك اخترنا لك الخطوات التي يجب أن تتّبعيها عند تطبيق الماكياج للحصول على عيون كبيرة وساحرة.
- ارسمي الحاجبين جيداً وحددي ملامحهما من الداخلي والخارج.
- ارسمي الأيلاينر على جفنتيك.
- استخدمي الهايلايتر على زاوية العين.
- ضعي الرموش الإصطناعية ثم ضعي الماسكارا عليها.