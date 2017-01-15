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موضة وجمال
منذ 22 ساعة
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أسرار الماكياج لعيون جذّابة

publishing date: 15/01/2017 06:00:00
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أسرار الماكياج لعيون جذّابة
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  تحلم جميع النساء بالحصول على عيون جذابة طوال الوقت، لذلك اخترنا لك الخطوات التي يجب أن تتّبعيها عند تطبيق الماكياج للحصول على عيون كبيرة وساحرة.

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- ارسمي الحاجبين جيداً وحددي ملامحهما من الداخلي والخارج.

 
eye makeup tips

- ارسمي الأيلاينر على جفنتيك. Image result for eye liner

- استخدمي الهايلايتر على زاوية العين.

 
eye makeup tips
 

- ضعي الرموش الإصطناعية ثم ضعي الماسكارا عليها.

 
 
 
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