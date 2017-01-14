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14 كانون الثاني 2017
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تناولي هذه الأطعمة لحماية بشرتك خلال البرد!

publishing date: 14/01/2017 06:00:00
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تناولي هذه الأطعمة لحماية بشرتك خلال البرد!
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تتأثر البشرة دائمًا بالأحوال الجوية بسبب تعرّضها المستمر للهواء والشمس وغيرها من العوامل المناخيّة المتقلّبة. ومن الضروري الحفاظ على ترطيب البشرة خلال فصل الشتاء لحمايتها من تأثيرات الفصل البارد السلبية عليها.

 
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 لذلك، تحتاجين إلى تناول الأطعمة المناسبة التي توفر الترطيب لبشرتك ومنها:

 

- فاكهة الكيوي: تحتوي على نسبة عالية من الفيتامين C الذي يساعد في الحفاظ على نسب عالية من الكولاجين في البشرة. تناولي الكيوي بانتظام للحفاظ على مرونة البشرة ولإبطاء ظهور التجاعيد.

 

- البيض: يحتوي على الكبريت الذي يساعد على ترميم البشرة وتخليصها من الشوائب كما يساعد على استعادة مرونتها وحماية الوجه من الصقيع.

 

- السمك: تحتوي الأسماك كالسلمون والطون على نسب عالية من الاوميغا 3 والزينك التي تساعد في ترطيب البشرة بعد تعرضها المستمر لوسائل التدفئة. بالإضافة، إن الأسماك غنية بالحديد والماغنيسيوم والكالسيوم.

 

- الشاي الأخضر: يصبح الوجه باهتًا وشاحب اللون خلال فصل الشتاء فيساعد الشاي الأخضر على استرجاع نضارة البشرة وعلى حمايتها من علامات الشيخوخة لأنه غني بمضادات الأكسدة وبالكافيين.

 
 
 
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