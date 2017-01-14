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14 كانون الثاني 2017
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تركيا وروسيا قررتا دعوة واشنطن لمحادثات أستانة

publishing date: 14/01/2017 05:45:00
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تركيا وروسيا قررتا دعوة واشنطن لمحادثات أستانة
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عبرت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السوريةعن دعمها محادثات السلام حول سوريا المرتقبة في استانا في 23 الجاري برعاية روسيا وتركيا.

وكانت روسيا قد دعت فريق الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى محادثات السلام، متجاوزة بذلك ادارة الرئيس باراك أوباما، بحسب ما افادت صحيفة واشنطن بوست.
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من جهتها، لفتت الخارجية الاميركية التي لا تزال تعمل في ظل ادارة اوباما الى حين تسلم ترامب مهماته، الى ان الولايات المتحدة لم تتم دعوتها رسميا الى محادثات استانا التي ترعاها كل من موسكو وانقرة وطهران، لكنها اضافت انها تشجع ادارة ترامب على المشاركة بها.  

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك دعا الولايات المتحدة الى اجتماع استانا، خلال محادثة هاتفية اجراها في 28 كانون الاول مع المستشار المقبل للأمن القومي في البيت الأبيض مايكل فلين.
      
لكن مسؤولا من الفريق الانتقالي التابع لترامب قال للصحيفة إنه "لم يتم اتخاذ اي قرار" خلال المكالمة الهاتفية.
 

الى ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ان تركيا وروسيا قررتا دعوة الولايات المتحدة لحضور محادثات السلام السورية في أستانة.

 

وأكد تشاووش أوغلو استمرار معارضة تركيا لضم جماعة وحدات حماية الشعب الكردية السورية إلى محادثات السلام
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