القوات العراقية تستعيد السيطرة على جامعة الموصل

تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على جامعة الموصل من ايدي تنظيم داعش في تطور مهم نحو استعادة السيطرة على كامل الجانب الشرقي من المدينة، بحسب مسؤولين عسكريين.

وقال اللواء الركن في جهاز مكافحة الارهاب معن السعدي: "نستطيع القول بانه تم تحرير الجامعة".

وأضاف: "لقد انجزنا الجزء الاصعب، وربما نستعيد الجزء الشرقي باكمله خلال الايام العشرة المقبلة".

وتقع جامعة الموصل التي تعد من اكبر الجامعات العراقية، الى الشمال من مدينة الموصل على الضفة الشرقية من نهر دجلة الذي يقسم الموصل الى قسمين.