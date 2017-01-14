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14 كانون الثاني 2017
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القوات العراقية تستعيد السيطرة على جامعة الموصل

publishing date: 14/01/2017 04:40:01
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القوات العراقية تستعيد السيطرة على جامعة الموصل
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تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على جامعة الموصل من ايدي تنظيم داعش في تطور مهم نحو استعادة السيطرة على كامل الجانب الشرقي من المدينة، بحسب مسؤولين عسكريين.

   

وقال اللواء الركن في جهاز مكافحة الارهاب معن السعدي: "نستطيع القول بانه تم تحرير الجامعة".

وأضاف: "لقد انجزنا الجزء الاصعب، وربما نستعيد الجزء الشرقي باكمله خلال الايام العشرة المقبلة".

    

وتقع جامعة الموصل التي تعد من اكبر الجامعات العراقية، الى الشمال من مدينة الموصل على الضفة الشرقية من نهر دجلة الذي يقسم الموصل الى قسمين. 

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وقد أعلن ضباط عراقيون أن القوات الخاصة العراقية عثرت على مواد كيميائية استخدمت في محاولة تصنيع أسلحة. 
 
وأفاد سكان بمدينة الموصل العراقية إن ما يصل إلى 30 مدنيا قتلوا الأسبوع الماضي في ضربة جوية بمنطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
 
وأضاف السكان أنهم رأوا سقوط أكثر من ثلاثة صواريخ في منطقة الموصل الجديدة بغرب المدينة يوم الخميس في ضربة استهدفت فيما يبدو منزل قيادي كبير في التنظيم يدعى حربي عبد القادر.
  
وقال الشهود إنه لم يتضح إن كانت الضربة من تنفيذ التحالف الدولي الذي يقاتل الدولة الإسلامية أم القوات العراقية التي تحقق تقدما في مواجهة المتشددين بالمدينة.
 
 
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