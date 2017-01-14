ما سرّ الأغنية البرتغاليّة في مسلسل "أمير الليل"؟!

كشف الفنان رامي عياش في مقابلة لموقع "الفن" أن الأغنية باللغة البرتغاليّة في مسلسل "أمير الليل" هي بصوته. في التفاصيل، شرح البوب ستار رامي عياش أن زوجته برازيليّة وسبق أن قدّم هذه الفكرة بأغنية "ما بدّي شي" وفي مطلعها أوبرا برتغاليّة بالطريقة نفسها". وأضاف "أخبرتني زوجتي أن "إنت ما بتعرفني إنت" معناها "فوسي بو ني كونييسي"، وفيما كنت أؤدي أغنيات المسلسل خطرت لي الفكرة وقتها، لكنني بصراحة أقول إنها لم تكن مقصودة لتكون في المسلسل ، فعندما سمعها ميلاد أبي رعد تمنّى عليّ أن أدخلها في المسلسل، وأنا كنت عملتها لي فقط".

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ولفت عياش أن لكلّ ثنائي في مسلسل "أمير الليل" أغنية خاصّة، فقال "أنا عملت موسيقى خاصّة بكلّ ثنائي ولم يحدث هذا الأمر في أي مسلسل عربي، أنا وداليدا لنا موسيقانا، ولبيتر وميس موسيقى خاصة بهما، ولنهلا في الجبل موسيقاها الخاصة".