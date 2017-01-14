شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 16 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار محلية
14 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

كيف رد نقيب الصيادلة على وزير الصحة؟

publishing date: 14/01/2017 06:38:46
episodes
كيف رد نقيب الصيادلة على وزير الصحة؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
لفت نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني الى أن هناك تناغما عاليا في الحكومة وبالتالي هناك نية صافية لبت الملفات الملحة، وأي معارضة تحصل على ملف ما تحصل على صعيد تقني لا على صعيد سياسي.

وعن موضوع التنقيب عن النفط والغاز، أعلن حاصباني في حديث اذاعي، ان العراقيل التي كانت موجودة "كانت تقنية مئة في المئة وإنما كانت نوعا ما سياسية".
الإعلان


وكشف حاصباني بالنسبة لقانون الانتخاب أنه وإذا تم التوافق على قانون إنتخابات واضح "لن نعود إلى قانون الستين وقد قطعنا شوطا كبيرا نحو قانون جديد مبني على النسبية والمختلط وإذا تم التوافق عليه ستكون هناك صعوبات تقنية مما يحتم تمديدا بسبب التحضيرات له".

وعن وزارة الصحة، رأى ان "التراكمات السابقة كانت بسبب التعطيل في العمل بسبب شبه توقف الحكومة السابقة عن العمل وعملنا سيكون أكثر على تطبيق القوانين والأنظمة وتحسين سلسلة الأمن الغذائي وسلسة التوريد التي تبدأ من المصدر".

وأكد "نحن على علم بملف الأدوية ولن أعيد النظر بأي قرار يمس جيبة المواطن، مع اعتذاري من الصيدليين كما ان الوزارة تعمل على دراسة أسعار الأدوية"، لافتا الى العمل على نظام متكامل لضمان الصحي للمسنين.

وعن موضوع التعقيم والنظافة وموضوع الفيروسات، شدد حاصباني أن موضوع الفيروسات بعضها يدخل إلى المستشفى وبعضها ينقل من مستشفى إلى أخرى من دون أن تصرح المستشفى السابقة عن وضع المريض، معلناً أن أي خلل من هذا النوع لن يتردد بفتح تحقيق، ومتمنيا على المواطنين الإتصال بالخط الساخن على الرقم  1214 للاستفسار والشكاوى.
 

من جهته، رد نقيب الصيادلة جورج سيلي على وزير الصحة، مشيرا الى ان الصيدلي مواطن كسائر المواطنين ومن المفترض على أي مسؤول في القطاع العام تأمين العدالة بين كل المواطنين دون استثناء .

وأضاف :"لا نريد المواجهة مع أي وزير حالي لم يكن مسؤولاً عن أفعال مجحفة ارتكبها بحقّنا كصيادلة وزير سابق" .

وكشف ان القرارت المجحفة التي اتُّخذت سابقاً بحق الصيادلة لم تؤدّ الى خسائر بسيطة في القطاع الصيدلاني بل ضربته الضربة القاضية وأخذته نحو الإفلاس .

وأمل سيلي من حاصباني إعادة النظر بهذه القرارات مهما كلّف الأمر لأنّ المتضرّر الأول والأخير منها هي صحّة المواطن لأنها أخرجت الصيدلي من دوره الطبيعي والمهم في المنظومة الصحية، وخير دليل على ذلك ما حصل مؤخراً عند شبّاك الكرنتينا .

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact