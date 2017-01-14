كيف رد نقيب الصيادلة على وزير الصحة؟

موغيريني تؤكد ان الاتحاد الاوروبي سيلتزم بالاتفاق النووي الايراني "البالغ الاهمية"
وصول عشرة من معتقلي غوانتانامو الى سلطنة عمان
اليكم التفاصيل...
حصرية الـLBCI لنقل مباريات كرة السلة والقضاء من معجّل الى مؤجّل
إليكم الصور
من جهته، رد نقيب الصيادلة جورج سيلي على وزير الصحة، مشيرا الى ان الصيدلي مواطن كسائر المواطنين ومن المفترض على أي مسؤول في القطاع العام تأمين العدالة بين كل المواطنين دون استثناء .
وأضاف :"لا نريد المواجهة مع أي وزير حالي لم يكن مسؤولاً عن أفعال مجحفة ارتكبها بحقّنا كصيادلة وزير سابق" .
وكشف ان القرارت المجحفة التي اتُّخذت سابقاً بحق الصيادلة لم تؤدّ الى خسائر بسيطة في القطاع الصيدلاني بل ضربته الضربة القاضية وأخذته نحو الإفلاس .
وأمل سيلي من حاصباني إعادة النظر بهذه القرارات مهما كلّف الأمر لأنّ المتضرّر الأول والأخير منها هي صحّة المواطن لأنها أخرجت الصيدلي من دوره الطبيعي والمهم في المنظومة الصحية، وخير دليل على ذلك ما حصل مؤخراً عند شبّاك الكرنتينا .