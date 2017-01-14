كيف رد نقيب الصيادلة على وزير الصحة؟

لفت نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني الى أن هناك تناغما عاليا في الحكومة وبالتالي هناك نية صافية لبت الملفات الملحة، وأي معارضة تحصل على ملف ما تحصل على صعيد تقني لا على صعيد سياسي.وعن موضوع التنقيب عن النفط والغاز، أعلن حاصباني في حديث اذاعي، ان العراقيل التي كانت موجودة "كانت تقنية مئة في المئة وإنما كانت نوعا ما سياسية".وكشف حاصباني بالنسبة لقانون الانتخاب أنه وإذا تم التوافق على قانون إنتخابات واضح "لن نعود إلى قانون الستين وقد قطعنا شوطا كبيرا نحو قانون جديد مبني على النسبية والمختلط وإذا تم التوافق عليه ستكون هناك صعوبات تقنية مما يحتم تمديدا بسبب التحضيرات له".وعن وزارة الصحة، رأى ان "التراكمات السابقة كانت بسبب التعطيل في العمل بسبب شبه توقف الحكومة السابقة عن العمل وعملنا سيكون أكثر على تطبيق القوانين والأنظمة وتحسين سلسلة الأمن الغذائي وسلسة التوريد التي تبدأ من المصدر".وأكد "نحن على علم بملف الأدوية ولن أعيد النظر بأي قرار يمس جيبة المواطن، مع اعتذاري من الصيدليين كما ان الوزارة تعمل على دراسة أسعار الأدوية"، لافتا الى العمل على نظام متكامل لضمان الصحي للمسنين.وعن موضوع التعقيم والنظافة وموضوع الفيروسات، شدد حاصباني أن موضوع الفيروسات بعضها يدخل إلى المستشفى وبعضها ينقل من مستشفى إلى أخرى من دون أن تصرح المستشفى السابقة عن وضع المريض، معلناً أن أي خلل من هذا النوع لن يتردد بفتح تحقيق، ومتمنيا على المواطنين الإتصال بالخط الساخن على الرقم 1214 للاستفسار والشكاوى.

من جهته، رد نقيب الصيادلة جورج سيلي على وزير الصحة، مشيرا الى ان الصيدلي مواطن كسائر المواطنين ومن المفترض على أي مسؤول في القطاع العام تأمين العدالة بين كل المواطنين دون استثناء .

وأضاف :"لا نريد المواجهة مع أي وزير حالي لم يكن مسؤولاً عن أفعال مجحفة ارتكبها بحقّنا كصيادلة وزير سابق" .

وكشف ان القرارت المجحفة التي اتُّخذت سابقاً بحق الصيادلة لم تؤدّ الى خسائر بسيطة في القطاع الصيدلاني بل ضربته الضربة القاضية وأخذته نحو الإفلاس .

وأمل سيلي من حاصباني إعادة النظر بهذه القرارات مهما كلّف الأمر لأنّ المتضرّر الأول والأخير منها هي صحّة المواطن لأنها أخرجت الصيدلي من دوره الطبيعي والمهم في المنظومة الصحية، وخير دليل على ذلك ما حصل مؤخراً عند شبّاك الكرنتينا .