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14 كانون الثاني 2017
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حياتنا مش فيلم

publishing date: 14/01/2017 08:38:39
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حياتنا مش فيلم
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نشر الناشط اللبناني على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب رالف عون فيديو مدّته 15 ثانية يُظهر مشهداً من فيلم "Sully" من بطولة الممثل الأميركي طوم هانكس وإخراج كلينت إيستوود.
 
وفي هذا المشهد من فيلم السيرة الذاتية الدرامية "Sully"، يظهر طوم هانكس الذي يؤدي دور قبطان طائرة داخل مقصورة القيادة حين تفاجأ بسرب من طيور النورس أمامه والتي معظمها دخل في جناحي الطائرة...
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الفيلم انتهى بإنقاذ طوم هانكس لحياة العشرات على متن الطائرة بطريقة بطولية حين هبط بها على نهر هدسون... لكن بعيداً عن السينما، ماذا سيحصل؟
 
 

 
 
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