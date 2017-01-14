حضور الجمعيات الخيرية فقط في مباراة الحكمة والرياضي غداً

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة السلة انه ونظراً لاقامة المباراة بين ناديي الحكمة والرياضي عند الساعة الخامسة من عصر الاحد 15 كانون الثاني الجاري على ملعب نادي غزير ضمن المرحلة التاسعة من بطولة لبنان للدرجة الأولى (رجال) من دون جمهور بسبب القرار الاتحادي المتخذ بحق نادي الحكمة.

وفي خطوة لها البعد الانساني، فان الاتحاد وجّه الدعوة الى عدد من الجمعيات والمؤسسات الانسانية والخيرية لحضور المباراة.

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وتأتي خطوة اتحاد كرة السلة دعماً لهذه الجمعيات وحرصاً على عدم اقامة اللقاء في ظل مدرجات خالية من الجمهور.