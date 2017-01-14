"اجتماعات سرية" بين الخرطوم وواشنطن ادت لرفع قسم من العقوبات الاقتصادية

اعلن وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور ان 23 اجتماعا سريا عقدت بين مسؤولين اميركيين وسودانيين في الخرطوم على مدى ستة اشهر ادت الى رفع قسم من العقوبات الاقتصادية الاميركية المفروضة على السودان الذي اعلن عنه الجمعة.

وجاء كلام المسؤول السوداني غداة صدور قرار الرئيس الاميركي بـ"رفع بعض العقوبات" المفروضة على السودان منذ عام 1997 في مجالي التجارة والاستثمار. ورغم هذا الاجراء يبقى السودان موضوعا على القائمة الاميركية للدول الراعية للارهاب.