المفتي العام للسعودية: السينما والحفلات الغنائية "ضرر وفساد"

شدد المفتي العام للسعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على ان السينما والحفلات الغنائية "ضرر وفساد"، في خطوة ربما تعقد جهود الحكومة لإجراء إصلاحات ثقافية في المملكة المحافظة.

وأضاف:"السينما قد تعرض أفلاما ماجنة وخليعة وفاسدة وإلحادية فهي تعتمد على أفلام تستورد من خارج البلاد لتغير من ثقافتنا".

ورأى أن "الترفيه بالأغاني ليل نهار وفتح صالات السينما في كل الأوقات هو مدعاة لاختلاط الجنسين."