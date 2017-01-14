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14 كانون الثاني 2017
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بيبلوس يهزم التضامن ويحتفظ بمركزه الثاني

publishing date: 14/01/2017 12:37:36
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بيبلوس يهزم التضامن ويحتفظ بمركزه الثاني
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عزز بيبلوس موقعه بالمركز الثاني في الدوري اللبناني لكرة السلة بفوزه على ضيفه التضامن الزوق 91-80 اليوم السبت. ورفع بيبلوس الذي حقق فوزه السابع رصيده الى 23 نقطة من تسع مباريات بفارق نقطتين عن الهومنتمن المتصدر الذي اكتسح الشانفيل 82-55 امس الجمعة. وظل التضامن الذي مني بخسارته الثالثة على التوالي والخامسة هذا الموسم بالمركز الخامس برصيد 17 نقطة.
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وقاد الأميركي جاسمون يونغبلود فريقه بيبلوس للفوز بتسجيله 28 نقطة واضاف مواطنه كلاي تاكير والنيجيري ايبي ندودي 24 نقطة لكل منهما. وكان الأميركي موريس كامب افضل المسجلين للتضامن برصيد 30 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة واضاف بلال طبارة 13 نقطة.
 
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