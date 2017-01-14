مسلحون يخطفون صحافيا من جنوب افريقيا في سوريا

خطف صحافي جنوب افريقي مستقل الثلاثاء في شمال غرب سوريا قرب الحدود التركية على ايدي مجموعة مسلحين، حسب ما افادت منظمة "غيفت اوف ذي غيفرز" الجنوب افريقية غير الحكومية التي كان يعمل لحسابها.

وأوضح مؤسس المنظمة امتياز سليمان ان "شيراز محمد كان في طريقه مع شخصين من فرقنا الى الحدود التركية لمغادرة سوريا عندما اعترضته سيارتان".

واضاف "خرج مسلحون بهدوء من السيارتين وفتحوا ابواب سيارتنا وصوبوا اسلحتهم الى موظفينا".

واشارت المنظمة الى ان عملية الخطف وقعت امام المستشفى التابع لها الواقع في مدينة دركوش على بعد 100 كلم غرب حلب قرب الحدود مع تركيا.