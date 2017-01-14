الناطق الرسمي لليونيفيل: لا صحة لما نشر عن تناقص الموظفين اللبنانيين في اليونيفيل

أعرب الناطق الرسمي لقوات اليونيفيل اندريا تننتي، عن استياء القوات الدولية "من المقال الخاطئ والمشين" الذي نشرته احدى الصحف اللبنانية في عددها الصادر اليوم "والذي حرف الطريقة التي تعمل فيها اليونيفيل".

وردا على ما ورد في المقال من اتهامات لليونيفيل بالفساد والطائفية، قال تننتي في حديث لـ"الوكالة الوطنية للاعلام": "إن المزاعم التي أوردها المقال حول التوظيف وفرص العمل في اليونيفيل غير صحيحة ولا أساس لها. إن اليونيفيل لديها سياسة توظيف شفافة تتماشى مع قوانين وأنظمة الأمم المتحدة".

وأوضح ان في اليونيفيل يعمل نحو 650 موظفا لبنانيا قادمين من 157 منطقة مختلفة، وقد تم توظيفهم على أساس مؤهلاتهم.

وتوجه إلى ناشري المقال بالقول: "إن قولكم بأن عدد الموظفين المحليين في تناقص، كلام مردود ولا أساس له من الصحة، فكان هناك خلال السنوات القليلة الماضية منحى تدريجي لملء بعض الوظائف بمحليين بعدما كان يشغلها موظفون دوليون، مما زاد من أعداد الموظفين اللبنانيين الذين يشغلون مراكز عليا".

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