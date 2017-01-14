إنها الفضيحة... مَن سمَح بصيد النورس؟

إنها الفضيحة... ويصعب التفتيش عن كلمة أقل منها لوصف ما حدث اليوم في محيط مصب نهر الغدير... عشرات الصيادين بكامل عتادهم وبوفرة ذخيرة، إرتكبوا مجزرة بحق طائر النورس، تحت أعين الأجهزة الأمنية، وبمواكبة منها، خصوصا ان "التيرو" المستحدث هو منطقة امنيَّة بامتياز يُحظّر الدخول إليها إلا بإذن.

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إنها الفضيحة... ويصعب تصديق ما حدث لأنه يتيم ولا أحد يجرؤ على تبنيه... إذا أخذنا القانون، فإن الصيد ينطبق عليه "قانون نظام الصيد البري الرقم 580 والصادر في شباط 2004.

بموجب هذا القانون، يحدد وزير البيئة تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والطرائد المسموح بصيدها، بهذا المعنى فإن الصيد البري يبقى ممنوعًا إلى حين صدور قرار عن وزير البيئة.

حتى هذا التاريخ، وحتى كتابة هذا النص، لم يكن اي شيء قد صدر عن وزير البيئة المحامي طارق الخطيب بفتح موسم الصيد، لكن يبدو ان الوزير الخطيب فوجئ مثله مثل أي مواطن صباح اليوم بأفواج من الصيادين تغزو منطقة مصب نهر الغدير وترتكب مجزرة بحق طيور النورس.

مَن سمَح بإدخال هذا الرتل من الصيادين إلى منطقة محظورة امنيًا ؟ لا أحد يجيب.

مَن سمَح بصيد النورس؟ لا أحد يجيب.

مَن وزَّع صناديق خرطوش الصيد على الصيادين ؟ لا أحد يجيب.

في الإجتماع الذي انعقد الخميس الفائت في السرايا الحكومية، حُدِّدت الخطوات التي ستُعتَمَد لإبعاد النورس عن المدرَّجات، ولم يرِد فيها صيد النورس، فهل كانت هناك بنود سريَّة أو ملحق سري لبنود الإتفاق؟

في الاجتماع تمَّ الاتفاق على توظيف كشَّاشي نورس، بدوامات كاملة، فهل في البنود السرية بندٌ عن توظيف "صيادي نورس" بدوامات كاملة وبتوفير الخرطوش لهم؟

إنها الفضيحة، والمطلوب من وزير البيئة تقديم أجوبة عمّن انتهك صلاحياته واباح الصيد من دون علمه.

والمطلوب من الأجهزة الأمنية على تعددها تقديم أجوبة عمّن طلب منها السماح لصيادي النورس الدخول إلى منطقة محظورة أمنيًا.

للأسف، "فَلَت لِملأ"...



