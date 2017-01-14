إجلاء 12 عسكريا حاصرتهم الثلوج على طريق فنيدق- الهرمل

أعلن رئيس بلدية فنيدق أحمد عبدو ان جرافة تابعة للبلدية "تمكنت بعد أكثر من 6 ساعات من اجلاء 12 عنصرا في الجيش اللبناني، كانوا على متن اربع سيارات رباعية الدفع، حاصرتهم الثلوج على طريق عام فنيدق- الهرمل في محلة مرجحين. وطمأن البعريني إلى ان العسكريين الـ12 وصلوا مع سياراتهم إلى بلدة فنيدق سالمين.

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الى ذلك، انقذ الدفاع المدني شابين من سد البوشرية احتجزتهما الثلوج داخل سيارتهما من نوع discovery لون ابيض في صنين.

وفي التفاصيل، اضطر الشابان الى الترجل من السيارة بعدما حوصرت بالثلوج لعدم وجود ارسال هاتفي للاتصال بالدفاع المدني.

ومشى الشابان مسافة ليتصلا بقوى الامن الداخلي والتي بدورها اتصلت بالدفاع المدني.