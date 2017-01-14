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ثمانية قتلى وعشرات المفقودين في غرق قارب مهاجرين في المتوسط

publishing date: 14/01/2017 15:50:44
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ثمانية قتلى وعشرات المفقودين في غرق قارب مهاجرين في المتوسط
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اعلنت خدمات الانقاذ البحري الاسبانية العثور على جثث ستة مهاجرين في مناطق عدة من الشواطئ الجنوبية لاسبانيا قرب مدينة الجزيرة.

     

وعثر على الجثة الاولى مساء الجمعة في حين عثر على الجثث الخمس الاخرى السبت ومعظمها لافارقة كما يبدو، بحسب المتحدثة باسم خدمات الانقاذ البحري.

     

وكانت فرق الانقاذ تبحث منذ الجمعة عن زورقين ينقلان مهاجرين غادرا الشواطىء المغربية القريبة باتجاه اسبانيا.

      

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الى ذلك، اعلن خفر السواحل الايطالي ان نحو مئة شخص فقدوا بعد انقلاب قارب للمهاجرين قبالة السواحل الليبية، كما انتشل جثث ثمانية اشخاص فيما تم انقاذ اربعة.

 

واوضح خفر السواحل ان عمليات البحث متواصلة بعد هبوط الليل في ظروف جوية وبحرية سيئة
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